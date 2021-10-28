وطن: أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء اليوم الخميس، إحالة 300 تاجر إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بالأسعار.

جاء ذلك في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي أن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

وأشار إلى أن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء ولكن الأسعار حتى اللحظة تحت المراقبة، مشيراً إلى ان هناك أسعار ارتفعت ولكن ليس بالشكل الذي يتم الحديث عنه، وأن هناك الكثير من السلع بقيت أسعارها كما هي.

ولفت العسيلي إلى طواقم حماية المستهلك تمر على جميع التجار وتطلب منهم عدم رفع الأسعار على الأقل حتى نفاذ المخزون الموجود بالأسعار القديمة.