مستوطنون يهاجمون الرعاة في خلة مكحول بالأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون لليوم الثاني على التوالي، الرعاة في منطقة خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن المستوطنين يواصلون ملاحقتهم للرعاة منذ ساعات صباح اليوم شرقي خلة مكحول، علما أنهم قاموا أمس برش أحد الرعاة بالغاز، وطردوهم من المراعي.

يذكر أن الرعاة يتعرضون لاعتداءات وملاحقات مستمرة من المستوطنين والطرد في غالبية مناطق الأغوار الشمالية، وذلك في خطوة تستهدف تهجيرهم وتفريغ المنطقة لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.