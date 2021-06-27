هدم العراقيب للمرة 189

وطن: هدمت سلطات الاحتلال بحماية قوات من الشرطة، بعد ظهر اليوم الأحد، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 1 حزيران/ يونيو الجاري.

وهذه هي المرة الـ189 منذ العام 2000 على التوالي التي تهدم فيها السلطات مساكن العراقيب المتواضعة، والمصنوعة من الأخشاب والنايلون، والمرة السابعة التي تهدم السلطات خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجير من أرضهم.

المصدر: (عرب48)