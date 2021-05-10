بعد انتهاء مهلتها .. المقاومة توجه ضربة صاروخية في القدس المحتلة

وطن: أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ان المقاومة وجهت ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: "كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة، ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة، وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة إلى العدو عليه أن يفهمها جيدا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وأفادت وسائل الاعلام العبرية، أن صافرات الانذار تدوي بشكلٍ مكثّف في المستوطنات المحيطة بقطاع غزّة، وفي مدينة القدس المحتلة.

وكانت قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، أمهلت الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساءًا لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة.