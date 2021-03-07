حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين تساهم في تسجيل براءة اختراع جهاز "معالجة النفايات بالنفايات WbW "

وطن: ساهمت حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين في تسجيل براءة اختراع جهاز "معالجة النفايات بالنفايات "WbW"، وحصلت المهندسات المخترعات للجهاز "نادية عايد اعقيفان، هبة عماد دويك، ناريمان راضي زاهدة"، على التسجيل الرسمي لبراءة الاختراع من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وذلك عن تصميم وحدة معالجة مياه الصرف الصحي صديقة للبيئة تعمل على إزالة الكروم من مياه مصانع مدابغ الجلود الملوثة باستخدام مخلفات مناشير الحجر الجيري (الربو)، وبالتالي القضاء على التلوث من المصنعين.

وتقوم فكرة المشروع على تخفيف الأعباء المالية والصحية المُترتبة على المدابغ والعاملين فيها وخلال أعمالهن التجريبية في جامعة بوليتكنك فلسطين في معالجة مياه مصانع الألبان، سمعوا عن إمكانية إغلاق "10" مدابغ محلية بسبب عدم التخلص السليم من المياه العادمة غير المعالجة والتكاليف الباهظة المُترتبة للمعالجة، ففكروا في إعادة توجيه هذا الحل المُبتكر نحو قطاع مدابغ الجلود ونجحن في ذلك.

يذكر أنّ مشروع معالجة النفايات بالنفايات، هو أحد المشاريع المُحتضنة في حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين وحصل على دعم فني ومالي من عدة برامج محلية ودولية حيث تم تمويل إنشاء وحدة المعالجة من برنامج جدارة الممول من برنامج التمكين الاقتصادي "UNDP" بالإضافة للخدمات القانونية والإدارية من برنامج" BSIS" بتمويل التعاون البلجيكي، كما شاركن في مؤتمر"SwitchMedConnect" للتنمية المستدامة في برشلونة.