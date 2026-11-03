الاحتلال ينفذ عمليات تفجير على أطراف مخيم نور شمس

وطن للأنباء: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، عمليات تفجير على أطراف مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن عمليات التفجير جرت من الجهة الغربية لمدخل المخيم، أعقبها تصاعد ألسنة الدخان، دون أن تتضح طبيعة التفجير أو تفاصيله، في ظل الحصار المشدد المفروض على المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطريق المحيط بدوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر، عند المدخل الغربي لمخيم نور شمس، بذريعة تفجير عبوة ناسفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الـ633 على التوالي، وسط حصار مشدد وتدمير واسع للبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنع المواطنين من دخوله، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية إليه.