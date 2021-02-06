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ترفض أن تكون إلا فلسطينية.. شاب يرفع علم فلسطين خلال تظاهرة ضد جرائم الشرطة في مدينة طمرة بالداخل
" التونسية " نور بلقاسم تناشد الرئيس عبر "وطن" بتحريك " ملف الشمل " و إنهاء معاناة عائلتها
وطن تتابع | الولاية الجغرافية للجنائية الدولية.. إنتصارٌ للفلسطينيين وحذرٌ من ملاحقة المقاومة
الفصائل تبدأ بالوصول إلى القاهرة لاستكمال الحوار الوطني
الشعبية: تصريحات منصور عباس بشأن الأسرى "خيانية" وتكشف دوره المشبوه
عشرات الإصابات خلال اعتداء الاحتلال على المشاركين في فعالية لزراعة الأشجار غرب سلفيت
خلال ندوة حوارية: ضرورة العمل على دسترة حق المرأة ودورها في العمل السياسي وتطبيق نسبة الـ30% للكوتة النسائية في الانتخابات ومحكمة الانتخابات
"الجنائية الدولية" هزت عرش الاحتلال
غزة: مقتل مسن إثر اعتداء بآلة حادة
بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران
مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية
القدس: اعتصام احتجاجي ضد الاستيطان في سلوان
الشرطة تقبض على شخص صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 أعوام في ضواحي القدس
موجز أخبار الساعة السادسة من وطن
الانتخابات ورهان ممارسة المواطنة
ترفض أن تكون إلا فلسطينية.. شاب يرفع علم فلسطين خلال تظاهرة ضد جرائم الشرطة في مدينة طمرة بالداخل
06.02.2021
06:29 PM
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