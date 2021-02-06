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ترفض أن تكون إلا فلسطينية.. شاب يرفع علم فلسطين خلال تظاهرة ضد جرائم الشرطة في مدينة طمرة بالداخل

06.02.2021 06:29 PM
ترفض أن تكون إلا فلسطينية.. شاب يرفع علم فلسطين خلال تظاهرة ضد جرائم الشرطة في مدينة طمرة بالداخل

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