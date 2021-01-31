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محافظ بيت لحم لوطن: في حال تسجيل اصابات أخرى بالطفرة الجديدة سنحجر المصابين والمخالطين بأماكن خاصة
وطن تسائل محافظ طوباس اللواء يونس العاص.." احتياجات المحافظة كبيرة وتصطدم بإمكانات الحكومة"
الاحتلال ينفذ مخطط ضم الأغوار بصمت وسط غياب خطة واضحة لتعزيز صمود المواطن في أرضه
"الصحة" لوطن: نستبعد الإغلاق الشامل ولا يوجد أعراض جديدة للطفرة المتحورة من كورونا
شقيق الأسير "مسالمة" المصاب بالسرطان يخشى على حياته ويناشد الرئيس عبر "وطن" التدخل لإنقاذ حياته
موجز أخبار الساعة الثانية من وطن
مستوطنون ينصبون "كرفانا" في خلة حسان غرب بديا
صورة من المواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في منطقة كفر قدوم بمحافظة نابلس
الفيصل والمصري يعلنان انطلاق برنامج المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري
منيب رشيد المصري ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020
موجز أخبار الساعة الواحدة من وطن
الأسير عمر خرواط يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ 49 يوماً في سجن الشارون
ماذا يعرف العلم عن فيروس نيباه "المرعب"؟
روسيا: 18,3 ألف إصابة بكورونا و485 وفاة جديدة
قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
صورة من المواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في منطقة كفر قدوم بمحافظة نابلس
31.01.2021
01:12 PM
وطن
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