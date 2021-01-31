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صورة من المواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في منطقة كفر قدوم بمحافظة نابلس

31.01.2021 01:12 PM
صورة من المواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في منطقة كفر قدوم بمحافظة نابلس

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