المستشار عيسى أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
13.01.2021 08:43 PM
وطن: أدى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا / محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".
وكان الرئيس قد اصدر مساء امس الثلاثاء، قرارا بتعيين أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر الرئيس ك1لك، قرارا بتعيين القاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.