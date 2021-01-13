المستشار عيسى أبو شرار يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

وطن: أدى المستشار عيسى أبو شرار، مساء اليوم الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا / محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".

وكان الرئيس قد اصدر مساء امس الثلاثاء، قرارا بتعيين أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

كما أصدر الرئيس ك1لك، قرارا بتعيين القاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.