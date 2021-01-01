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سهى الطويل .. كم كنت جريمتنا
هل تعود الحياة لطبيعتها غدا السبت مع انتهاء اجراءات الحكومة؟ .. المواطن ينتظر الاجابة
عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس
جهاد حرب يكتب لوطن: يلا نحكي: فلسطين للفلسطينيين... وسما والتحقيق
"الصحة": تسجيل 18 حالة وفاة و1450 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
فيديو| أداء صلاة الجمعة في مقام النبي موسى
"الصحة" لوطن: نرفض ان يعطى اسرانا أي لقاحات لا نعلم بها وغير موصى بها من منظمة الصحة العالمية
رئيس بلدية بيتونيا لوطن : نسبة الجباية انخفضت حوالي 30% ، ونحن في البلديات نتحفظ على قرار بقانون التربية و التعليم وهو بحاجة لمزيدٍ من المشاورات والحوارات حوله
الأوقاف لوطن: لايوجد مسؤولية لأي وزارة اخرى سوى للأوقاف على مقام النبي موسى ويمنع قيام أي نشاطات غير دينية فيه
مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون غرب حارس
"الى اخر نبض في عروقي سأقاوم"
وزارة الداخلية: يوم غد السبت غير مشمول بالاغلاق الى حين صدور تعليمات جديدة
اسماء سلامة تكتب لوطن .. حتى اللحظة الأخيرة
عدنان الصباح يكتب لوطن .. خيبات وأمنيات
هل نحن على مشارف النهاية لعهد الخليفة العثماني المستحدث؟
"الى اخر نبض في عروقي سأقاوم"
01.01.2021
08:43 PM
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