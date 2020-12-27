"لاند روڤر" تعود إلى رالي داكار 2021 مع سيارة "ديفندر" الجديدة

وطن: تشارك "لاند روڤر" في تحديّ التضاريس الأصعب على الإطلاق رالي داكار 2021، بسيارتين من طراز "ديفندر 110"؛ سيارة الدفع الرباعي الأقوى والأكثر متانةً. وستقدم السيارتان الجاهزتان للإنتاج على النطاق التجاري الدعم لفريق "البحرين رايد إكستريم" الواعد والمدعوم من شركة "برودرايف"، طوال السباق البالغ 7,646 كيلومتراً (4,751 ميلاً).

وتختبر سيارتي "ديفندر 110" خلال الرالي ظروفاً قاسية عديدة؛ مجتازةً الكثبان الرملية، والطين، وأراضي عشب الجمل، والصخور، وعلى متنها لوازم حيوية وطاقم العمل ومعدات للفريق والسائقين. وتضم مجموعة سائقي "البحرين رايد إكستريم" بطل العالم للراليات تسع مرات، سيباستيان لويب من فرنسا؛ والفائز مرتين في رالي داكار، ناني روما من إسبانيا. كما ستوفر هاتان السيارتان من نماذج العرض والمزودة بمحرك P400 الدعم اللازم لأعضاء الطاقم، الذين سيقومون بالتخييم وتناول الطعام والنوم فيها عبر مراحل الرالي الـ12 المضنية.

وتعمل سيارتي "ديفندر 110" اللتان تأتيان بلون الإندوس الفضي، بمحرك البنزين "إنجينيوم" ذي الإسطوانات الستة المصبوبة على استقامة واحدة واستطاعة 400 حصاناً، وتميزه تقنية القوة المحركة الكهربائية الهجينة الخفيفة. كما أنهما مزودتان بباقة المستكشف، والتي تتضمن حامل السقف للرحلات الاستكشافية، وفتحات دخول هواء مرتفعة، وحماية قوس العجلة، وحامل المعدات الخارجي المثبَّت في الجانب. بالإضافة إلى ذلك، يحسّن سلم السقف القابل للبسط من القدرة على الوصول إلى السقف، مما يساعد فريق "البحرين رايد إكستريم" على حمل كافة المستلزمات الضرورية.

وقال فينبار ماكفال، مدير تجربة العملاء لدى "جاكوار لاند روڤر": "تمتلك ’لاند روڤر‘ سجلاً حافلاً بالتميز في رالي داكار كانت بدايته مع فوزها بنسخته الأولى عام 1979، وما زال هذا السباق يمثل تحدي التحمل الأصعب على مختلف التضاريس. ورغم أن ’ديفندر‘ لن تشارك في السباق، إلا أنها ستلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم الفريق طوال مشواره عبر آلاف الأميال من الأراضي الصحراوية القاسية. وتمثل مشاركة هذه السيارة الأسطورية في مثل هذا السباق الصعب دون أي تعديل في تصميمها تأكيداً على قدراتها ومتانتها الفائقة، حيث خضعت لأكبر برنامج اختبار وتطوير هندسي في تاريخنا".

وتتيح مركبات الدعم لأعضاء الفريق فرصة اختبار قدرات "ديفندر" القصوى. وهي مجهزة بسعة تحميل قصوى تبلغ 900 كيلوجرام، وقدرة تحميل على السقف في حالة السكون تصل إلى 168 كيلوجرام، مما سيمكنها من حمل المعدات والإمدادات اللازمة. وتعتمد هذه المركبات على نظام الاستجابة للتضاريس 2 المتطور، إضافةً إلى نظام الاستجابة للتضاريس القابل للضبط الأول من نوعه في العالم، مما يتيح للسائقين ضبط المركبة بما يتناسب مع تفضيلات القيادة والظروف القاسية.

ومن جانبه قال رئيس فريق "برودرايف"، الشركة العالمية الرائدة في مجال رياضة السيارات والداعمة لفريق "البحرين رايد إكستريم": "يحتاج الطاقم إلى التأكد من قدرة مركبات الدعم على حمل كافة المعدات اللازمة وأنه يمكن الاعتماد عليها حتى الوصول إلى موقع الخدمة التالي أياً كانت الظروف. وتوفر ’ديفندر‘ الجديدة مزيجاً فريداً من المتانة والراحة وقوة الأداء على جميع التضاريس الوعرة- وهي عناصر مهمة للاستمرار لأيام طويلة خلف المقود في ظل الظروف الصعبة والمفاجئة لرالي داكار".

وبعد إطلاقها العالمي الأول في "معرض فرانكفورت الدولي للسيارات" عام 2019، شهدت "لاند روڤر" طلباً غير مسبوق على سيارة "ديفندر" الجديدة التي حظيت بإشادة عالمية كبيرة. كما نالت سيارة الدفع الرباعي هذه 28 جائزة دولية منذ طرحها لأول مرة.

كما قدمت "لاند روڤر" مجموعتها من محركات البنزين "إنجينيوم" سداسية الأسطوانات المصبوبة على استقامة واحدة، والتي تتميز بتقنية القوة المحركة الكهربائية الهجينة الخفيفة، وبنظام نقل الحركة الكهربائي الهجين لطراز P400e المتطور، ما يمكّن السيارة من قطع مسافة 27 ميلاً * (43 كيلومتراً) عند شحنها بالكامل وبانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تقدر بـ 74 جم/كم.

تتوفر "لاند روڤر ديفندر" الجديدة بطرازي 90 و110، وغيرها من طرازات "هارد توب" التجارية. لمعرفة المزيد وإضفاء طابعك الشخصي على السيارة.



وتحرص "لاند روڤر" منذ عام 1948 على تصنيع طيف واسع من سيارات الدفع الرباعي التي تعكس مفهوم "تعزيز الإمكانات" ضمن مختلف طرازات الشركة. وتشتمل قائمة سياراتها على "ديفندر"، و"ديسكڤري"، و"ديسكڤري سبورت"، و"رينج روڤر سبورت"، و"رينج روڤر "، و"رينج روڤر ڤيلار" و"رينج روڤر إيڤوك"، وكل واحدة منها تعكس ملامح عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتم تصدير 80% من هذه الطرازات إلى أكثر من 100 بلد حول العالم.

حول فريق "البحرين رايد إكستريم".

يجسد فريق "البحرين رايد إكستريم" رؤية صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين، وهو بمثابة منصة عالمية ديناميكية لاستعراض أهمية الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030. وتقدم شركة "برودرايف" الحائزة على لقب بُطولة العالم للراليات عدَّة مرّات، الدعم الهندسي للفريق. وباعتبارهما من رواد التكنولوجيا المتقدمة في العالم، يمتلك صاحب السمو الملكي و"برودرايف" الدافع والطموح لقيادة "البحرين رايد إكستريم" نحو أقصى درجات التفوق.