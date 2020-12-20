تذوق "شوكولاته ريم" بأعشاب فلسطين العطرية والعسل..

وطن- مي زيادة: "الزعتر، الميرمية، إكليل الجبل، الريحان"..اعتدنا على استخدام هذه الاعشاب للشرب او الدواء او التطيّب، لكن ريم شهاب تستخدمها كنكهة تضاف الى الشوكولاتة.

جاءت هذه التجربة من واقع العيش في الغربة والشوق لنكهات الوطن ورائحته، ريم التي كانت تعيش في نيكاراغوا كانت تفتقد لهذه الروائح العطرية التي تعيدها الى الوطن دوما.

ريم شهاب (43 عاما) مواليد ليبيا والاصل من يافا والآن من سكان رام الله، متزوجة ولديها 6 اولاد، تحمل شهادات شيف حلويات غربية وحلويات عربية، من فلسطين والاردن.

برغبة شخصية أرادت ريم ان تكوّن لنفسها هوية وتجربة خاصة، وان تثبت ان لدينا في فلسطين نكهات شرقية هي في طعامنا ويمكن ايصالها بطريقة ما للعالم ولكل محب ومتذوق للشوكولاته.

تقول ريم لوطن "كنت أعيش في نيكاراغوا وكنت اشتاق لنكهاتنا واعشابنا في فلسطين من اكليل الجبل والمرمية والزعتر الاخضر التي كنا نتفقد لها في بلاد الغربة".

وتردف "دخلت كهاوية ولدي شغف من الحرمان، فأوجدت كل هذا في الشوكولاته فصنعتها بنكهات البقلاوة والكنافة وماء الزهر واليانسون، بطرق ومواد معينة".

وتتابع ريم "ما يميز عملي أنني اعتمد العسل كمادة حافظة، فحبات الشوكولاته خالية من اي شيء مضر او مواد صناعية وصبغات، وينصح باستهلاكها خلال ثلاثة شهور حتى تبقى النكهات في حبات الشوكولاته"، وأكدت أن العسل يحافظ عليها لمدة اطول ولكن النكهة تبقى كما هي خلال شهور ثم تبدأ بالتلاشي.

وبدأت ريم عملها في الشوكولاته منذ بداية العام مع بداية ازمة كورونا، وكما يقال رب ضرة نافعة، فكانت الأزمة التي سببها الوباء لصالحها، فتقول: بدأت الناس تتعرف الى منتجي وتطلب بكثرة خلال ازمة الكورونا، وكنت أعمل مع شركة خاصة للتوصيل تعمل وفق اجراءات وقائية لايصال المنتج للزبائن.

وتضيف "الآن مع الطلب الكبير على المنتج أعمل على تطوير نكهات اضافية، ومن باب تعزيز مكانة المنتج الوطني، نحاول ان نخرج بمنتج يليق بنا أمام السياح والسفارات والمناسبات ومكانة فلسطين في العالم".

وتلفت الى أنها تزرع الاعشاب في البيت، وهي بدأت العمل ايضا من البيت والآن انتقلت الى معمل صغير فاشترت اجهزة وقوالب وثلاجة وبدأت بالتطور خطوة بخطوة، ويعمل معها 3 عمال في التغليف.

واشارت الى أن التواصل للطلب يكون عبر "الفيس بوك"، وعلى ارقام الهواتف، كما أن منتجها اصبح في محلات معينة في رام الله ايضا.

وتنتج ريم انواع شوكولاته متعددة، لمن يتبعون نظاما غذائيا معينا قليل السكر يكون، وللاشخاص العاديين، وتنتج التمر المغلف بالشوكولاته محشوا بالكنافة والبقلاوة والمكسرات.