شاهد .. جندي للاحتلال يصاب بزجاجة "مولوتوف" من مسافة متر

رام الله-وطن: نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة على مدخل مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، لحظة استهداف جندي من وحدة "جولاني" بزجاجة حارقة.

ويظهر في الفيديو، شاب فلسطيني اقترب من جندي للاحتلال مسافة متر، ثم أخرج زجاجة حارقة كان يخفيها على ما يبدو في جيبه، وقام بإشعالها ورميها باتجاه الجندي.

وذكر موقع (0404) العبري، أن قوة من جيش الاحتلال استدعيت للمكان، وأجرت عملية بحث عن الشاب، ولم تتمكن من اعتقاله.