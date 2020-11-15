الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال

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تحقيق استقصائي لوطن: فوضى التعامل مع الأجهزة الطبية.. هدر للمال العام وإضرار بصحة المواطن
"الصحة": 7 وفيات و976 إصابة جديدة بكورونا و585 حالة تعافٍ
محافظ سلفيت لوطن: سنقوم بالتحقيق في ارتفاع إصابات "كورونا" ببلدة كفر الديك وإذا تطلب الأمر تمديد الإغلاق الشامل سيتم ذلك
الصحة لوطن: نتوقع زيادة إصابات كورونا مع حلول الشتاء وحجزنا حصة فلسطين من اللقاح
الشرطة تكشف لوطن اخر مستجدات التحقيقات بشأن الفتاة التي عُثر عليها متوفاة في رام الله
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين لـ"وطن": الاحتلال قتل 7 أطفال منذ بداية العام الجاري
خيانة في منتصف الطريق
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حزب الشعب يدعو الى تصعيد المقاومة الشعبية
واجه أكثر من 140 جلسة محاكمة.. "هيئة الأسرى" تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير محمد الحلبي
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