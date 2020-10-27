فرنسا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

وطن: أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل الماضي.

وتضمنت البيانات حصيلة الوفيات في المستشفيات، والتي يتم الإبلاغ عنها على أساس يومي، بالإضافة إلى 235 حالة وفاة في دور المسنين خلال الأيام 4 الماضية.

وأعلنت الوزارة أيضا عن 33417 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، مقارنة مع 26711 يوم الاثنين وسجلت 52010، يوم الأحد.

وسجلت فرنسا، التي تحتل المركز الخامس عالميا إجمالي إصابات بلغت مليون و138507 إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 34716 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"