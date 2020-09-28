وزير الثقافة: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

وطن: قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن انتفاضة الأقصى شكلت نقلة كفاحية في مسيرة نضال شعبنا، وعبرت عن مقدرته على اجتراح المعجزات في زمن الصمت العربي.

وأضاف الوزير أبو سيف، في بيان صحفي لمناسبة ذكرى انتفاضة الأقصى- الانتفاضة الثانية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عنجهيته وجرائمه بحق شعبنا الأعزل، من استيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وحصار قطاع غزة، واستمرار مسلسل الاقتحامات والاعتقالات، مؤكدا أنه بعد مرور 20 عاما على انتفاضة الأقصى ما يزال شعبنا يكافح ويناضل من أجل نيل حريته وحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والدفاع عن المقدسات والهوية الوطنية الفلسطينية.

وتابع أن الانتفاضة الثانية كانت عصية على محاولات الالتفاف على حقوق شعبنا، ودرة قوية على محاولة تدنيس مقدساتنا، مؤكدا أن دفاع شعبنا عن أرضه ومقدساته وهويته وأماكنه المقدسة لن يتوقف، ونضاله من أجل استرداد أرضه سيتواصل حتى تعود الأرض إلى أصحابها.

وأردف أبو سيف: "أنه من المحزن أن تأتي هذه المناسبة وقضيتنا تتعرض لمؤامرة من خلال الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال وترويج روايته الزائفة الكاذبة عن عبوره المؤقت في بلاد لا يملكها سوانا".