الصحة: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد ظهر اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد الساعة 12:00 ظهراً، بينها 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، و9 في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.

توزيع الإصابات في المحافظات:

محافظة القدس (46): العيزرية 15، أبو ديس 1، الرام 9، قلنديا 6، كفر عقب 2، بيت حنينا 1، مخيم شعفاط 3، السواحرة 6، عناتا 2، سلوان 1.

محافظة رام الله والبيرة (49): مخيم الجلزون 37، نعلين 8، بيرزيت 1، مدينة رام الله 1، بيتونيا 2.

محافظة الخليل(1) : إذنا 1

محافظة قلقيلية(9): مدينة قلقيلية 9

محافظة نابلس (1): مخيم عسكر 1.