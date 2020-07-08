الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة البصة ودوار التحرير بمدينة الخليل، واعتقلت المواطنين شادي شاهين، وعائد الهيموني، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وأضافت، أن تلك القوات استولت على 20 برميلا من مصنع معسل لعائلة شاهين، كما فتشت عدة منازل بالحي، عرف من أصحابها: المواطن جمال شاهين.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل.