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الصحة: 306 اصابات جديدة بفايروس كورونا

07.07.2020 12:15 PM
الصحة: 306 اصابات جديدة بفايروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الاصابات موزعة كالتالي: 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

واشارت في بيانها، الى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

ولفتت الى انه تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا، والعينات التي مازالت قيد الفحص 3 آلاف عينية من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي 4402، اما عدد حالات التعافي 668، وعدد حالات الوفاة 22.

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