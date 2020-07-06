مواطنون عالقون في الجزائر يناشدون عبر وطن الرئيس ورئيس الوزراء بإجلائهم

وطن: ناشد العالقون من قطاع غزة في الجزائر الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي، بإجلائهم من الجزائر في ظل ازدياد تفشي فيروس كورونا ، وفقدانهم اعمالهم واموالهم بسبب فقدان السبل بهم من 4 شهور هناك.

وطالبوا في رسالة أرسلوها إلى وطن، بالنظر اليهم وتسهيل سفرهم وعودتهم إلى قطاع غزة

فيما يلي نص الرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجوا منكم ايصال رسالتنا

مناشدة عالقين غزة في الجمهورية الجزائرية

السيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

السيد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية

السيد وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي

نحن العالقين من غزة فى دولة الجزائر منذ أكثر من 4 شهور، الوضع خطير ومزري جدا حيث ان انتشار مرض كورونا اصبح سريعا واخذ منحى تصاعديا كبيرا، مما لا يسمح بفتح المجال الجوي الجزائري وحركة النقل بصفة عامة، فنحن يقدر عددنا بـ 130 شخصا بين طالب وعائلات وزوجات عالقات وكبار في السن ومرضى يعيشون في ظروف صعبة للغاية. الجامعات توقفت وفقدنا اعمالنا ومنا من نفذت امواله وهو مهدد بالطرد من المنزل وهناك من لا يملك مصروف يومه. نرجو منكم جميعا النظر الينا بعين الرحمة والشفقة وتسهيل سفرنا. نلتمس من الجميع نبل اخلاقكم ان تساعدونا على الاجلاء للعودة الى قطاع غزة ثم الى ابناؤنا وزوجاتنا وعائلاتنا. وشكرا