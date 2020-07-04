تسجيل 237 إصابة جديدة بكورونا يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 561

وطن: في أعلى حصيلة يومية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث الصباحي (الساعة 11:00) وحتى الساعة 8:30 مساءً، بينها 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وفيما يلي آخر تحديث للحالات المصابة:

- العدد الإجمالي للإصابات: 4250

- عدد الحالات النشطة: 3597

- عدد حالات التعافي: 637

- عدد حالات الوفاة: 16

توزيع الإصابات الجديدة (237)

- محافظة الخليل: مدينة الخليل 44، يطا 20، تفوح 52، السموع 2، الظاهرية 12، الريحية 7، بيت كاحل 2، ترقوميا 14، مخيم الفوار 4، إذنا 16

- محافظة القدس: العيزرية 32، أبو ديس 1

- محافظة رام الله والبيرة: خربة أبو فلاح 1

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 4، مخيم الدهيشة 7، الولجة 1، بيت فجار 1، بيت جالا 1، مخيم العزة 2، الدوحة 2، الخضر 10

- محافظة نابلس: دير الحطب 1، مخيم العين 1