"الخارجية": 160 وفاة و2509 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 2509 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم تسجيل 91 اصابة جديدة في صفوف الجالية، منها 80 إصابة في شيكاغو نتيجة الاختلاط في احد الاعراس، و 11 إصابة أخرى في دالاس، واشنطن العاصمة، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الاصابات الى 1121اصابة. ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 30، فيما سجلت 12 حالات تعافي سابقة، وحالة وفاة واحدة سابقة. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى المكسيك أوضاع الجالية وتطمئن على أوضاعها، وتؤكد عدم تسجيل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية وطاقم السفارة.