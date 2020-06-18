عودة الدفعة الاولى من الاردنيين العالقين في فلسطين الاحد المقبل

وطن: أعلن مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين أنه تقرر البدء بعودة الدفعة الأولى من المواطنين الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في دولة فلسطين إلى المملكة اعتباراً من يوم الأحد 21 حزيران 2020.

وأكدت البعثة أن العائدين يوم الأحد يمثلون دفعة أولى من مواطنينا العائدين وسيكون هناك دفعات أخرى قادمة في وقت قريب، وحتى عودة جميع المواطنين الراغبين في العودة.

هذا وسيتم إعلام المواطنين العائدين بالاتصال المباشر معهم حال ورود قائمة الأسماء من الجهات المعنية في المملكة يوم السبت 20حزيران 2020.