الإغاثة الطبية تدين اعتقال المتطوعين في القدس و منعهم من دخول البلدة القديمة

رام الله- وطن: أدانت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية إقدام شرطة الاحتلال على اعتقال متطوعين مقدسيين ومنعهم بعد الإفراج عنهم من دخول البلدة القديمة لمدة أربعة عشر يوما لقيامهم بتوزيع نشرات الإغاثة الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد و الخطير.

وعبرت الإغاثة الطبية عن تضامنها مع المتطوعين بشير ناصر و ملك عبيد و أحمد الجعبري الذين تم احتجازهم في مركز شرطة القشلة في القدس و مع المتطوع ناصر جمجوم الذي تم استدعاءه للتحقيق في نفس المركز و إصدار أمر بمنعهم بعد الإفراج عنهم من دخول البلدة القديمة كعقاب على محاولتهم توزيع نشرات التوعية الصحية ضد مرض الكورونا، على المقدسيين الصامدين في مدينة الفدس.

وأعربت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للاعتقال و لمنع المتطوعين من دخول البلدة القديمة وممارسة حقهم المشروع في ممارسة واجبهم المدني في نشر الثقافة الصحية و التوعية ضد وباء الكورونا.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي الى حماية الهوية الفلسطينية لمدينة القدس، بما فيها حق المؤسسات الفلسطينية في ممارسة نشاطاتها لدعم الاحتياجات الإنسانية و الصحية للمجتمع الفلسطيني في القدس.