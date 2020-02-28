لبنان | تعطيل المدارس ابتداءً من غدٍ حرصاً على سلامة التلاميذ من عدوى "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، تعطيل المدارس ابتداءً من غدٍ حتى مساء الثامن من آذار القادم، حرصا على سلامة التلاميذ من عدوى فيروس "كورونا".

وقال الوزارة اللبنانية في بيان لها، "حرصاً على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مساء اليوم مع وزير الصحة العامة حمد حسن وكإجراء احترازي، طلب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في بيان، من كل المؤسسات التعليمية، روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال إبتداءً من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 حتى مساء الاحد الواقع فيه 8 آذار 2020، على أن تتابع بعدها المستجدات الصحية ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وختم البيان: "بالوعي والتعاون نستطيع تجاوز كلّ الأزمات".