وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يعتقل الشاب محمد أبو صلاح من عرابة على حاجز "الكونتينر"

23.02.2020 10:05 PM
الاحتلال يعتقل الشاب محمد أبو صلاح من عرابة على حاجز &quot;الكونتينر&quot;

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة عرابة على حاجز "الكونتينر" شرق بيت لحم، واقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هشام أبو صلاح من بلدة عرابة أثناء مروره على حاجز الكونتينر .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير