توفيق الطيراوي يؤكد استقالة المدني ويحمّل تنفيذية المنظمة ومركزية فتح تبعات عمل لجنة التواصل

رام الله - وطن: اكد اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد استقالة محمد المدني من رئاسة لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي.

وحمّل الطيراوي تبعات عمل لجنة التواصل في منظمة التحرير، وتبعات الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقف الرافضة والمدينة لمشاركة أعضاء من اللجنة في اللقاء الذي ضم أيضاً شخصيات من منتدى السلام الفلسطيني مع برلمان السلام الإسرائيلي يوم الجمعة في الرابع عشر من شباط الجاري، حمّل تبعاتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح مجتمعتين.

وعبر الطيراوي عن تضامنه مع المدني ، معربا عن صدمته من اللجنة المركزية التي اعتبر موقفها صادماً ومقلقاً حين أحجمت في الدفاع عنه وهو الذي قبل تكليفه بهذه المهمة دون رغبته، معتبراً هذا القبول انسجاماً مع قناعته في أن النضال لأجل القضية لا يتوقف في مكان أو لحظة أو زمن.

وقال الطيراوي بأن اللجنة المركزية لحركة فتح مجتمعة وأعضاءاً تتحمل تحديداً مسؤولية عمل اللجنة المذكورة وليس المدني منفرداً، وهو الذي تحمل سلبيات هذه المهمة في أكثر من موقف.