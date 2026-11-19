وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، صباح يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز الحديدية، وعرقلت دخول المصلين إليه.

وتترافق هذه الاقتحامات مع محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، عبر تكثيف اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس الدينية التلمودية في باحاته، في سياق مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

ومع اقتراب ما يُسمى عيد "الحانوكا" اليهودي، تتصاعد التحذيرات الفلسطينية من موجة اقتحامات واسعة تستهدف الأقصى، وسط مساعٍ لتكريس الطقوس التلمودية في باحاته والمساس بهويته الدينية والتاريخية.

ومن المقرر أن يبدأ العيد اليهودي في 4 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط استعدادات "جماعات الهيكل" المتطرفة لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وإقامة طقوس تلمودية في باحاته.

في المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين.