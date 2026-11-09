إصابة ثلاثة مواطنين جراء سقوط سور منزل على خيمة للنازحين وسط قطاع غزة

وطن للأنباء: أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، جراء سقوط سور منزل على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل تواصل تداعيات المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة على خيام النازحين ومساكنهم المتضررة، وما تشكله من مخاطر على حياتهم، في ظل افتقارهم إلى أماكن إيواء آمنة.

وكان أربعة مواطنين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، قد استشهدوا مساء أمس الأحد، جراء انهيار جرف رملي على خيام للنازحين في مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح، وسط القطاع.