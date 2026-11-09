د. أحمد رفيق عوض يكتب لوطن: هالوين في نابلس

لم تكن الصور التي شاهدناها في الفيديو المتداول لشباب وشابات يحتفلون بعيد الهالوين، أو عيد الفزع، في أحد مطاعم نابلس مجرد صور عابرة لاحتفال ترفيهي، بل كانت صوراً صادمة ومستنكرة، تفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز المناسبة نفسها، لتصل إلى طبيعة التحولات الثقافية والاجتماعية التي نعيشها، وإلى علاقتنا بهويتنا ومحيطنا وما يجري حولنا.

نحن، ببساطة، لا نحتفل بالأشباح، ولا بعودتها، ولا باللعب معها، ولا حتى بتقديرها أو احترامها. لا علاقة لنا بالهالوين، لا من قريب ولا من بعيد. ليس في تاريخنا أو ثقافتنا أو تقاليدنا أو حياتنا ما يجعل هذه المناسبة جزءاً من ذاكرتنا أو وجداننا الجمعي. ومع ذلك، يبدو أننا أصبحنا نعتاد الاحتفال بمناسبات الآخرين، ونستورد طقوسهم وتقاليدهم، ثم نتصرف وكأنها مناسباتنا، وكأنها جزء طبيعي من حياتنا الاجتماعية والثقافية.

سبق أن اعتدنا الاحتفال بعيد الحب، والجمعة السوداء، وعيد الفزع، وغير ذلك من المناسبات التي يجري تسويقها تحت عنوان المناسبات العالمية. لكنني لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالعالمية بقدر ما يتعلق بالانبهار والتبعية. فالعالمية ليست أن تستعير ثقافات الآخرين وطقوسهم وتقاليدهم، ثم تدّعي أنها أصبحت جزءاً منك. العالمية انفتاح وتفاعل وتبادل، أما ما نراه أحياناً فهو تقليد للغالب، وانبهار بثقافته، ومحاولة للتماهي معه، حتى في تفاصيل لا تشبهنا ولا تنتمي إلينا. إنه تقليد المغلوب للغالب، لا أكثر ولا أقل.

لكن ما جرى في نابلس يتجاوز مسألة الاحتفال بمناسبة غريبة عن ثقافتنا. إنه، في تقديري، حالة أخرى من حالات إنكار الواقع، وإدارة الظهر لما يحدث في المدينة وحولها. فنابلس محاصرة، مطوقة، ومستباحة يومياً، وأهلها يعيشون تحت ضغط الاعتداءات والاقتحامات والتهديدات، فيما تتعرض حياتهم الطبيعية وفضاؤهم العام لمزيد من التضييق. وفي الوقت الذي تواجه فيه المدينة كل ذلك، يظهر بعض شبابها وشاباتها وكأنهم يغمضون أعينهم عما يجري في شوارعها، وينشغلون باستيراد مشاهد احتفالية لا صلة لها بواقعهم.

ليس المطلوب أن يعيش الشباب في حالة حزن دائمة، أو أن يتخلوا عن حقهم في الفرح والحياة والترفيه. وليس من العدل أن نحملهم وحدهم مسؤولية ما وصلنا إليه. لكن السؤال هو: أي فرح هذا الذي ينفصل إلى هذا الحد عن المكان، وأي احتفال يمكن أن يتجاهل كل ما يحيط به؟ وأين النموذج الثقافي الذي يمنح هؤلاء الشباب إحساساً بالانتماء والخصوصية والقدرة على التعبير عن أنفسهم؟

إنها ليست حالة منفصلة عن مظاهر أخرى نراها في مجتمعنا، من العنف الداخلي المرعب، والجرائم المتزايدة، إلى أشكال التفكك والضياع الاجتماعي. هناك عنف مذهل يحدث عن يمين وشمال، وهناك غياب للحريات والحماية والحضن الاجتماعي، وغياب لنموذج ثقافي قادر على احتواء الشباب وتقديم معنى لحياتهم وانتمائهم. وبين هذا كله، يبدو أن ثمة تحدياً كبيراً يقف على أبوابنا، وفي حدائقنا وحقولنا، فيما ننشغل أحياناً باستعارة أشباح الآخرين.

ما تكشفه هذه الصور أيضاً هو غياب التعريف الحقيقي بالذات: التعريف المكاني والسياسي والحضاري، وغياب حدود الهوية الشخصية والجمعية. فالإنسان الذي لا يعرف موقعه، ولا يدرك خصوصية المكان الذي ينتمي إليه، يصبح أكثر قابلية للانبهار بالآخر وتقليده. وتقليد الأقوياء ليس دائماً دليلاً على الانفتاح، بل قد يكون دليلاً على ضعف الذات أو غيابها.

ليست المشكلة في قناع يرتديه شاب أو شابة، ولا في حفلة تقام داخل مطعم، بل في المعنى الذي تقف وراءه هذه المشاهد، وفي المسافة المتزايدة بيننا وبين واقعنا وهويتنا وأسئلتنا الكبرى.

ربما كان الهالوين في نابلس مناسبة للاحتفال بالأشباح، لكن الأشباح الحقيقية التي ينبغي أن نقلق منها ليست تلك التي ترتدي الأقنعة، بل أشباح الغياب والإنكار والتبعية، التي تتسلل إلى وعينا وحياتنا، بينما مدينتنا تواجه فزعاً حقيقياً لا يحتاج إلى أزياء تنكرية.