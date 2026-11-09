"معاريف": "إسرائيل" تستعد لاحتمال مواجهة إيران منفردة

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن القلق الأكبر داخل المنظومة الأمنية يتمثل في احتمال نجاح إيران، خلال الأيام الـ50 المتبقية حتى تنصيب الكونغرس الأمريكي الجديد، في إفشال خيار الحسم العسكري الأمريكي، ما قد يترك "إسرائيل" وحيدة في مواجهتها خلال أشهر قليلة.

ونقلت الصحيفة عن أوساط في المنظومة الأمنية أن الحكومة التي كُلف غادي آيزنكوت بتشكيلها ستواجه تحديات أمنية عاجلة، أبرزها الملف الإيراني واستكمال مخزونات الطوارئ وأزمة التجنيد وتسرب أفراد الجيش الدائم، فضلا عن الجبهات المفتوحة وعنف المستوطنين في الضفة.

وبحسب "معاريف"، ترى المنظومة الأمنية ضرورة دفع واشنطن إلى التحرك سريعا ضد إيران، و"العمل على تشكيل تحالف عسكري مع دول المنطقة"، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم منفرد إذا اقتضت الحاجة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا يتجاوز 12 ألف جندي، بينهم أكثر من 7500 مقاتل، ويعتزم مطالبة الحكومة المقبلة بإعادة مدة الخدمة العسكرية إلى 36 شهرا، إلى جانب الدفع نحو تجنيد الحريديين لسد النقص المتزايد.