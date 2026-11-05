تردّي الحالة الصحية للأسيرة فداء عساف بعد إصابتها بالسكابيوس في سجن الدامون

وطن للأنباء: أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الحالة الصحية للأسيرة فداء عساف تردّت بشكل كبير بعد إصابتها بالسكابيوس داخل سجن الدامون، في ظل معاناتها من سرطان الدم "اللوكيميا".

وأوضح المكتب في بيان له، الخميس، أن تردّي حالتها يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا على يد أطباء مختصين، والوقوف على مدى كفاية العلاج الذي تتلقاه داخل السجن.

وأشار المكتب إلى إصابة أسيرات أخريات بالسكابيوس، وإلى انخفاض حاد في وزن بعضهن، داعيًا إلى متابعة أوضاعهن الصحية وتوفير العلاج اللازم لهن.

وطالب المكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل للاطلاع على حالة عساف وضمان حصولها على الفحوص والرعاية المتخصصة.

ودعا المكتب إلى الإفراج العاجل عن الأسيرة فداء عساف لتمكينها من تلقي العلاج، محمّلًا الاحتلال المسؤولية عن حياتها وسلامتها.