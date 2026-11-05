جمعية مزارعي نابلس تعقد لقاءً مع جمعية الكتاب المقدس لمناقشة التحديات التي تواجه المزارعين

وطن للأنباء: عقدت جمعية مزارعي نابلس لقاءً مع جمعية الكتاب المقدس في نابلس، حيث جرى خلال اللقاء تقديم التعازي بالأحداث التي شهدها الأردن الشقيق، ومناقشة الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه المزارعين، خاصة اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون.

وفي إطار دعم المزارعين وتعزيز صمودهم، قدمت جمعية الكتاب المقدس 15 حقيبة إسعاف أولي، دعماً للمزارعين ومساندةً لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وثمنت جمعية مزارعي نابلس هذه المبادرة، كما شكرت جمعية الكتاب المقدس على دعمها وتضامنها مع المزارعين.