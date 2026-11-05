الاحتلال يغلق نادي أبناء القدس بقرار من بن غفير

وطن للأنباء: أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على إغلاق نادي "أبناء القدس" في حارة السعدية بالبلدة القديمة من المدينة، بقرار صادر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وقالت محافظة القدس، إن إغلاق الاحتلال لنادي أبناء القدس يأتي في إطار خطوة جديدة تستهدف المؤسسات الوطنية والرياضية والاجتماعية المقدسية، وتندرج ضمن سياسة التضييق الممنهجة على الوجود الفلسطيني في القدس.

ولفتت المحافظة إلى أن نادي أبناء القدس في البلدة القديمة يُعد من المؤسسات الرياضية والاجتماعية العريقة في المدينة، وله دور بارز في احتضان الشباب المقدسي وتعزيز حضورهم الرياضي والاجتماعي والوطني، الأمر الذي يجعل استهدافه اعتداءً على مؤسسة مقدسية تؤدي دورًا مهمًا في خدمة المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف المؤسسات والفعاليات الوطنية الفلسطينية في القدس، من خلال الإغلاق والملاحقة وفرض القيود، في محاولة لتقويض الحياة المؤسسية والمجتمعية الفلسطينية، وتضييق المساحات المتاحة أمام المقدسيين لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية.