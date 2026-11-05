الأمن الأردني يصف حادثة طعن أحد عناصره بـ"العمل الارهابي الجبان"

وطن للأنباء: أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصره، العريف جواد علي خلف السلايطة، إثر تعرضه للطعن بأداة حادة في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، فيما أصيب ضابط أمن خلال الاشتباك مع المهاجم الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الهجوم وقع عند الساعة 12:20 ظهر الخميس، عندما باغت أحد الأشخاص رجل أمن واعتدى عليه بأداة حادة، ما استدعى تدخل إحدى الدوريات الأمنية، التي تمكن طاقمها من السيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أن العريف السلايطة نُقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما أُصيب ضابط الدورية المسؤول في وجهه خلال الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

ووصف الأمن العام الحادثة بأنها "عمل إرهابي جبان"، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية مع المهاجم أظهرت وجود نية وتخطيط مسبقين لتنفيذ هجوم يستهدف رجال الأمن العام.

وكانت الحادثة قد وقعت أمام السفارة السريلانكية في العاصمة الأردنية، وفق ما أفاد به مراسل قناة "المملكة".