برشلونة يكتسح ألافيس بسداسية ويستعيد نغمة الانتصارات في الليغا

وطن للأنباء: عاد فريق برشلونة إلى سكة الانتصارات بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أمطر شباك ضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته على مجريات اللقاء، حيث افتتح رافينيا حصة التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف فيرمين لوبيز الهدف الثاني عند الدقيقة 23.

وعاد رافينيا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقة 41، فيما عزز لامين جمال تقدم أصحاب الأرض بهدف رابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديداً عند الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، ليعود لامين جمال ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 64، قبل أن يختتم أنتوني غوردون السداسية عند الدقيقة 81.

من جانبه، سجل ماريانو دياز الهدف الوحيد لفريق ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 84، لتنتهي المواجهة بانتصار عريض للفريق الكتالوني.

ويأتي هذا الفوز ليعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، على أرضه وأمام جماهيره.

وبهذ الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، معززا موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز ريال بيتيس على ملقا بهدفين مقابل هدف، فيما تفوق رايو فايكانو على سيلتا فيغو بثلاثة أهداف دون رد.