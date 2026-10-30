مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامن في كفر مالك والمغير

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على قاطفي الزيتون ومتضامن خلال مساندته المزارعين في بلدة كفر مالك وقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في سهل المغير.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعتدوا على متضامن خلال مساندته قاطفي الزيتون في كفر مالك، التي شهدت خلال الأيام الماضية هجمات متكررة استهدفت المزارعين وأراضيهم الزراعية.

وفي قرية المغير، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب منازل أبناء جبر في سهل القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف قاطفي الزيتون خلال الموسم الحالي، وتشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتخريب الأشجار والمعدات الزراعية، وسرقة المحاصيل.