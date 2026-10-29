مستوطن يطلق الرصاص باتجاه الأطفال والمنازل في سكا بالخليل

وطن للأنباء: أطلق مستوطن، اليوم الخميس، الرصاص الحي باتجاه مجموعة من الأطفال ومنازل المواطنين في قرية سكا جنوب غرب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سكا وليد حشيش، إن مستوطنا يستقل مركبة أطلق الرصاص باتجاه أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب المدرسة شرق القرية، كما أطلق النار باتجاه منازل المواطنين، ما أثار الخوف والهلع في صفوف الأطفال.

وأضاف أن المستوطن أطلق الرصاص مباشرة على كلاب حراسة في محيط منازل المواطنين، ما أدى إلى نفوق ثلاثة منها.

وأوضح حشيش أن أهالي القرية يتعرضون يوميا لاعتداءات متكررة تصاعدت وتيرتها بشكل كبير، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، خاصة بعد استيلاء مستوطنين، قبل ستة أشهر، على منزل قديم شرق القرية وتحويله إلى بؤرة استيطانية لا تبعد سوى بضعة أمتار عن منازل المواطنين.

وأشار إلى أن القرية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1500 نسمة، يعتمد أهلها على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية مصدرا أساسيا للدخل، باتت محاصرة بالمستوطنين من جميع الجهات، الذين يمنعون الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها والاعتناء بها.

وأضاف أن البؤرة الاستيطانية المقامة شرق القرية ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ اعتداءاتهم اليومية، فيما يحاصر جدار الفصل العنصري القرية من جهتها الغربية. وفي المنطقة الشمالية، استولى المستوطنون على أراض تابعة للقرية في وادي فراس والبقعة، كما شقوا طريقا استيطانيا في الجهة الجنوبية.

ولفت إلى أن الأهالي فقدوا أكثر من ألف دونم من أراضيهم، أي ما يعادل 90% من مساحة القرية، بعد استيلاء المستوطنين عليها، رغم أن جزءا كبيرا منها أراض زراعية.