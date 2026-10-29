مركز "شمس" : الاحتلال يحول هدم المنازل والمنشآت إلى أداة للتطهير المكاني واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

رام الله: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقريره نصف السنوي حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2026، والذي يرصد بصورة تفصيلية واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، في ظل واحدة من أكثر المراحل السياسية والأمنية والإنسانية خطورة منذ سنوات. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 1/1/2026 وحتى 30/6/2026، استناداً إلى عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي نفذها طاقم المركز وباحثوه في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأكد المركز أن التقرير يأتي في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية المفتوحة على الأراضي الفلسطينية وما رافقها من تصعيد واسع وخطير في الضفة الغربية والقدس، حيث استغلت سلطات الاحتلال حالة الإفلات من العقاب لتوسيع سياسات الهدم والاستيطان والإخلاء القسري وفرض وقائع جديدة على الأرض. وأوضح المركز أن ما يجري لا يمكن اعتباره مجرد إجراءات إدارية مرتبطة بالتنظيم والبناء، كما تدعي سلطات الاحتلال، بل يمثل سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتقويض الوجود الفلسطيني ديمغرافياً وسياسياً واجتماعياً.

وبيّن التقرير أن النصف الأول من عام 2026 شهد ارتفاعاً خطيراً في أعداد عمليات الهدم مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي عمليات الهدم (453) عملية، إلى جانب (302) إخطار بالهدم أو وقف البناء أو المصادرة أو الإخلاء، فيما بلغ إجمالي المنشآت المستهدفة بمختلف أشكال الانتهاكات (755) منشأة فلسطينية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تصعيد غير مسبوق في سياسات الاحتلال الرامية إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم نحو النزوح القسري التدريجي، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (C) والأغوار الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن محافظة القدس جاءت في صدارة المحافظات الفلسطينية الأكثر استهدافاً بعمليات الهدم، حيث سجلت (187) عملية هدم، تلتها الخليل بـ(92) عملية، ثم بيت لحم بـ(37) عملية، ورام الله بـ(26) عملية، ونابلس بـ(21) عملية. كما سجلت القدس أيضاً أعلى نسبة من الإخطارات بالهدم والمصادرة والإخلاء، الأمر الذي يعكس حجم الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمدينة المحتلة ومحيطها، في إطار مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني، وعلى رأسها مشروع (E1) الذي يستهدف فصل القدس عن امتدادها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية.

وأشار مركز "شمس" إلى أن التقرير يكشف بصورة واضحة أن الاستهداف الإسرائيلي لا يقتصر على المنازل السكنية فقط، وإنما يطال مختلف جوانب الحياة الفلسطينية. فقد شملت عمليات الهدم والإخطارات منشآت سكنية وزراعية وتجارية وصناعية وسياحية ودينية، إضافة إلى استهداف مدارس ومساجد وآبار مياه ومبانٍ تابعة لمجالس قروية وحدائق ومنتزهات وحظائر للماشية ومرافق اقتصادية صغيرة تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية. وأكد التقرير أن هذا التنوع في الاستهداف يعكس وجود سياسة إسرائيلية منظمة تهدف إلى ضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية وتقويض مقومات الصمود والبقاء على الأرض.

كما أظهر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام منظومة التخطيط والبناء كأداة استعمارية للسيطرة على الأرض، حيث تصدرت حجة "البناء دون ترخيص" غالبية عمليات الهدم والإخطارات، خاصة في المناطق المصنفة (C)، رغم أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً تجعل حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء في تلك المناطق شبه مستحيل. وأوضح المركز أن الاحتلال يدفع الفلسطينيين بصورة ممنهجة إلى البناء دون ترخيص نتيجة الحاجة الطبيعية للسكن والتوسع السكاني، ثم يستخدم ذلك لاحقاً ذريعة لهدم المنازل والمنشآت وفرض مزيد من التضييق على الوجود الفلسطيني.

وبين التقرير استخدام سلطات الاحتلال ذرائع أخرى لتبرير عمليات الهدم، من بينها الادعاءات الأمنية، أو إقامة مشاريع استيطانية مكان المنشآت الفلسطينية، أو القرب من الجدار الفاصل، أو وقوع المنشآت في مناطق تدريب عسكرية. وأكد المركز أن هذه الحجج تعكس محاولة مستمرة لإضفاء غطاء قانوني شكلي على سياسات تنتهك بصورة صارخة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسلط التقرير الضوء بصورة خاصة على سياسة "الهدم الذاتي"، التي وصفها بأنها من أكثر أشكال الانتهاكات الإسرائيلية قسوة وإذلالاً بحق الفلسطينيين، حيث تُجبر العائلات الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة، على هدم منازلها ومنشآتها بأيديها تحت تهديد فرض غرامات مالية باهظة أو تحميلها تكاليف الهدم القسري إذا امتنعت عن التنفيذ. وأوضح التقرير أن هذه السياسة لا تهدف فقط إلى إزالة المباني، بل إلى تعميق القهر النفسي والاجتماعي وتحويل الضحية إلى أداة لتنفيذ الجريمة بحق نفسها.

ووفقاً للمعطيات التي وثقها التقرير، أجبرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026 أصحاب (17) منشأة على تنفيذ الهدم الذاتي، غالبيتها العظمى منازل سكنية في مدينة القدس المحتلة. كما شملت هذه المنشآت منشآت تجارية وغرفاً سكنية وزراعية. وأكد المركز أن سياسة الهدم الذاتي تمثل شكلاً من أشكال العنف النفسي المنظم، وتهدف إلى تخفيف الكلفة السياسية والإعلامية التي يتحملها الاحتلال عبر دفع الفلسطيني إلى هدم منزله بنفسه بدلاً من ظهور مشاهد الجرافات العسكرية أمام وسائل الإعلام.

كما تناول التقرير الأثر الإنساني والاجتماعي العميق لهذه السياسات، خاصة على النساء والأطفال. فقد بيّن التقرير أن النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف مركّب نتيجة سياسات الهدم والتهجير، سواء بوصفهن نساء أو باعتبارهن جزءاً من الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال. وأشار إلى أن عشرات المنشآت التي تملكها نساء تعرضت للهدم أو الإخطارات أو المصادرة خلال النصف الأول من عام 2026، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الواقعة عليهن، خاصة في ظل فقدان الاستقرار الأسري ومصادر الدخل والأمان.

وأكد التقرير أن الأطفال الفلسطينيين يعدون من أكثر الفئات تضرراً من عمليات الهدم، إذ تؤدي مشاهد اقتحام المنازل وتدميرها أو إجبار العائلات على مغادرتها إلى صدمات نفسية عميقة قد تستمر آثارها لسنوات طويلة، بما في ذلك القلق والخوف واضطرابات النوم والشعور الدائم بعدم الأمان. كما أن التشريد القسري وفقدان الاستقرار السكني يؤثران بصورة مباشرة على حق الأطفال في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

وفي الجانب القانوني، شدد التقرير على أن سياسات الهدم الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة والعقوبات الجماعية، كما قد ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل الطابع الواسع والممنهج لهذه السياسات وارتباطها بمشاريع الضم والاستيطان والتهجير القسري. وأكد المركز أن استخدام الاحتلال لذرائع "الأمن" أو "الردع" لا يبرر قانونياً استهداف المدنيين أو معاقبة عائلات بأكملها على أفعال مزعومة لأفراد منها.

كما أشار المركز إلى أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة شجع سلطات الاحتلال على مواصلة سياساتها العدائية ، الأمر الذي يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية لم يعد كافياً أمام حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

ودعا مركز "شمس" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات ممنهجة تستهدف حقهم في السكن والأرض والوجود والكرامة الإنسانية. كما طالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف سياسات الهدم والتهجير والاستيطان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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