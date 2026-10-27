محكمة "عوفر" تعقد جلسات تثبيت إداري لـ29 أسيراً الخميس المقبل

وطن للأنباء: تعقد محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس المقبل، جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيراً من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن المحكمة ستنظر في تثبيت الأحكام الإدارية الصادرة بحق الأسرى في الأوقات المحددة لكل منهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المقرر عقد جلسات تثبيت القرار الإداري بحقهم:

محمد كايد حسان غيث

أحمد فتحي رجا الخطيب

رضوان عادل محمود أبو سنينة

إبراهيم محمد صالح صلاح

أنس ممدوح خليل حمد

إسلام موفق أحمد غنايم

مالك نضال يوسف بريوش

يحيى ناصر محمود معروف

هيثم جاد جودت أبو عون

عمر نادر عبد الحكيم أبو رميلة

هاشم مأمون محمود محاسنة

جعفر رشدي فضل أيوب

يعرب فايز أحمد كحيل

علاء صالح محمد سروجي

شادي تحسين أحمد تركمان

بشير إياد بشير عبد الرازق

دعاس سليمان محمود أبو سالم

أحمد عزمي محمد الحسنية

خليل عبد الرحمن رشيد أبو سرور

جمال محمد فرح طويل

محمود محمد محمود البليدي

عبد العزيز موسى أحمد شعيبات

قصي إسحق أحمد شحادة

محمد إسماعيل حسن شرايعة

بسام راغب عبد الرحمن السعدي

عمار عبد الله أسعد نعسان

يوسف موسى يوسف قزاز

عمر خالد عبد العزيز حامد

أسيد محمد مصطفى عمور