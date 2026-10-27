الاحتلال يقتحم بلدة الرام ويقيم حاجزا عسكريا على مدخلها شمال القدس

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وانتشرت في محيط مدخلها، وأقامت حاجزا عسكريًا على الدوار المؤدي إليها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات من جيش وشرطة الاحتلال انتشرت في المنطقة، بالتزامن مع إقامة الحاجز العسكري وتسيير الدوريات في محيط البلدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة المواطنين في بلدة الرام ومحيطها، بما يعيق تنقلهم عبر مداخلها والطرق المؤدية إليها.