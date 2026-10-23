قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل كنيسة في الكرك الأردنية .. تسجيل يرجّح صلة داعش بالاعتداء

تسجيل متداول يرجّح صلة محتملة لداعش بإطلاق النار داخل كنيسة في الكرك

الأجهزة الأمنية الأردنية تتابع الحادثة

الحكومة تحذر من تداول معلومات مضللة

وطن للأنباء: أسفر إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية، أثناء مراسم عزاء ووداع، عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أثار تسجيل متداول منسوب إلى منفذي الهجوم ترجيحات بشأن احتمال وجود صلة لتنظيم داعش بالحادثة، دون تأكيد رسمي لهوية المنفذين أو الجهة التي تقف خلفهم.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر رسمي ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 19 بين قتيل وجريح، فيما أعلنت مديرية الأمن العام وقوع وفيات وإصابات جراء إطلاق النار داخل الكنيسة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتابع الحادثة ميدانيا.

ويظهر في التسجيل المتداول أصوت يرجح أنها لمنفذي الهجوم يتحدثون عن العملية، ما أثار شبهات بشأن احتمال ارتباطها بتنظيم داعش، إلا أن صحة التسجيل ودلالاته لم تُحسم رسميا، ولم تعلن السلطات الأردنية نتائج تحقيقاتها بشأن هوية المنفذين أو دوافع الهجوم.

وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن الأجهزة الأمنية تتابع الحادثة، مشيرا إلى أن المعلومات التفصيلية ستُعلن فور التحقق منها، وداعيا المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وحذّر الأمن العام من تداول معلومات غير رسمية بشأن الحادثة، مؤكدا أن نشر معلومات مخالفة لما تعلنه الجهات المختصة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أردنية بتوجه تعزيزات أمنية إلى محافظة الكرك لملاحقة مرتكبي الهجوم، فيما بدأ وزير الصحة جولة ميدانية لزيارة المصابين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية. وكان مقررا عقد مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الداخلية ووزير الاتصال الحكومي ومدير الأمن العام لعرض مستجدات الحادثة.