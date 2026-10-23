بارك عملية الخليل .. حزب الله: المقاومة هي رد على جرائم الاحتلال

حزب الله يدين مخططات تهجير الفلسطينيين ويؤكد حقهم في مقاومة الاحتلال

محاولات الاحتلال لإخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته ستفشل

المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض وعملية الخليل رد على جرائم الاحتلال

الاحتلال فشل في دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام رغم القتل والتدمير

وطن للأنباء: أشاد حزب الله بالعملية التي نفذها الشهيدان حمودة وفراس الجعبة عند حاجز فرش الهوى في مدينة الخليل، معتبرا أنها رد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، فيما أدان مشاريع الاستيطان والهدم والتجريف في الضفة الغربية والقدس.

وقال حزب الله، في بيان، إن العملية أدت إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف قوات الاحتلال، تأتي في سياق الرد على ما جرائم القتل والإبادة والتدمير وتدنيس المقدسات.

وأدان الحزب استمرار مشاريع الاستيطان والهدم والتجريف في الضفة الغربية والقدس، قائلا إنها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، رغم الجرائم التي يتعرض لها، سيظل متمسكا بأرضه ومقدساته وحقوقه، وسيواصل طريق المقاومة حتى تحرير أرضه، مهما بلغت التضحيات والأثمان.

وتقدم حزب الله بالتعزية والتبريك إلى الشعب الفلسطيني وعائلتي الشهيدين حمودة وفراس الجعبة، معربا عن ثقته بأن محاولات الاحتلال لكسر إرادة الفلسطينيين وإخضاعهم ودفعهم إلى الاستسلام ستبوء بالفشل، في ظل صمودهم وتمسكهم بحقوقهم ورفضهم للظلم والطغيان.