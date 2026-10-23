مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترامب ونتنياهو تعكس اليأس.. ومفاجآت الميدان قد تقلب موازين الحرب

وطن للأنباء: قال مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية في إيران، محمد مخبر، اليوم الجمعة، إن الحرب النفسية والتهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنمّ عن اليأس.

وأكد مخبر أن إيران تدرك نقاط ضعف خصومها، مشيراً إلى أن المفاجآت الميدانية والنفوذ في قطاعي النفط والطاقة يمكن أن يساهما في قلب الموازين.

وفي وقت سابق، أكد مخبر، أن الولايات المتحدة لم تحقّق حتى 10% من أهدافها في الحرب الدائرة.

وشدد على أنه على الرغم من كل الدعاية التي تُروج بشأن الكيان الإسرائيلي، إلا أنه عاجز تماماً عن القيام بأي شيء من دون الدعم الأميركي المباشر.

وأوضح مخبر أنّ واشنطن دخلت الحرب ضد إيران بكل قوتها، مؤكدأ أنه ليس صحيحاً ما يُقال عن أن أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" والقوى الأخرى لا تؤدي أي دور في هذه المواجهة.

وأشار إلى أن القواعد الأميركية في الدول الأوروبية، إضافة إلى القواعد البريطانية، تحت تصرف الأميركيين الذين يستخدمونها بالكامل في المواجهة المحتدمة مع إيران.

بدوره، وجّه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، رسالة إلى قادة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، قال فيها إنهم لو كانوا قادرين على تنفيذ الشعارات التي يرفعونها لكانوا فعلوا ذلك.