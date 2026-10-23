الرئاسية لشؤون الكنائس تدين الاعتداء على كنيسة في الكرك وتدعو كنائس فلسطين لقرع أجراسها مساء اليوم

وطن للأنباء: أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك الأردنية الشقيقة، داعية كنائس فلسطين إلى قرع أجراسها اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء، تضامنا مع الشعب الأردني الشقيق.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء الذي راح ضحيته 7 شهداء، و34 مصابا مدنيا حتى الآن، يشكل جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لحرمة دور العبادة والمقدسات، واعتداء على القيم الدينية والإنسانية، وحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان.

وتقدمت اللجنة بالتعازي وأصدق المواساة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وإلى الشعب الأردني الشقيق، وإلى بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وأهالي الشهداء وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وسائلة الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.

وأكدت اللجنة وقوف فلسطين، قيادة وشعبا، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الأليم، مشددة على أن استهداف الكنائس ودور العبادة هو اعتداء على حرية الإيمان وكرامة الإنسان، وعلى القيم المشتركة التي تجمع أبناء الديانات كافة.

وشددت على أن الإرهاب والتطرف، بمختلف أشكالهما ودوافعهما، لا يستهدفان فئة بعينها، بل يهددان أمن المجتمعات واستقرارها ووحدتها الوطنية، مؤكدة أن الشعب الأردني الشقيق سيبقى موحدا في مواجهة هذه الجرائم، وأن روابط الأخوة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني ستظل راسخة.

ودعت اللجنة جميع كنائس فلسطين إلى قرع أجراسها اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، تضامنا مع الشعب الأردني الشقيق.

كما دعت أبناء شعبنا الفلسطيني، مسيحيين ومسلمين، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية يوم الأحد، الساعة الحادية عشرة صباحا، في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، وفاء لأرواح الشهداء، وتضامنا مع ذويهم، وتأكيدا على وحدة الموقف في مواجهة الإرهاب والتطرف.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مصاب الأردن هو مصاب فلسطين، وألم الشعب الأردني هو ألم شعبنا، وستبقى فلسطين إلى جانب الأردن، قيادة وشعبا، في مواجهة كل أشكال الإرهاب.