بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين منتصف هذه الليلة

وطن للأنباء: يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، اعتباراً من منتصف هذه الليلة، حسبما أعلنت الجهات الرسمية سابقًا.

ويتم تأخير عقارب الساعة للوراء، 60 دقيقة، بعد منتصف الليلة.

- آلية التعديل اليدوي: عندما تشير الساعة إلى 02:00 بعد منتصف الليل، يجب تأخير عقارب الساعة لتعود إلى 01:00 صباحاً.

- الأجهزة الذكية: يُنصح بالتحقق من إعدادات الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية للتأكد من تحديث الوقت تلقائياً، مع ضرورة تعديله يدوياً في الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي.