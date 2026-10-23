رام الله: إصابة مواطن واحتجازه ومواطن آخر في هجوم لمستوطنين على المغير

وطن للأنباء: أصيب مواطن مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لاعتداء من قبل المستوطنين، في قرية المغير شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين انهالوا بالضرب على مواطن كان برفقة عائلته غرب قرية المغير، بينما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه، ومنعت سيارة إسعاف من الوصول اليه ونقله لتلقي العلاج، دون أن تتضح طبيعة إصابته.

وذكرت المصادر أن شابا آخر تم احتجازه من قبل قوات الاحتلال في المنطقة الغربية من المغير، التي شهدت هجوماً ثانياً للمستوطنين، استهدف مواطنين أثناء تنقلهم، ما ادى لتضرر مركبتين.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال عددًا من المنازل في قرية المغير بشكل عشوائي.

وطالت الاقتحامات 7 منازل على الاقل، تخللها اعتداء بالضرب المبرح على الأهالي، وتحطيم المحتويات وتخريب الممتلكات.