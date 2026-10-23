بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تندد بالهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك

وطن للأنباء: نددت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة جيورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وأعضاء المجمع المقدس، ومطران الأردن خريستوفوروس، في بيان اليوم الجمعة، عن تعازيهم لأهالي الضحايا المكلومين وللقيادة والشعب الأردني بكافة أطيافه، بالمصاب الأليم.

واستنكرت البطريركية العمل الجبان الدموي الذي أصابها وكل الرعايا بشكل مباشر وأسقط منها الشهداء في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس، مؤكدة ثقتها بأجهزة الأمن القادرة باحتراف وسرعة على القبض على المجرمين الإرهابيين.

وأكدت أنه رغم الألم الكبير الذي مس الأردن، كل الأردن، وكل الشرفاء من هذا العالم، فلن ينال هذا الفعل الدموي من الوحدة الوطنية والثبات، بل سيزيد من التمسك والالتفاف، مسيحيين ومسلمين معا، حول القيادة الهاشمية.

وأضافت البطريركية: وإن كانت الرسالة تهدف إلى اقتلاعنا من أرضنا المقدسة وتهجيرنا منها، فإنها لن تزيدنا إلا تمسكا بها وتجذرا فيها؛ ومهما اشتدت الأحداث من حولنا أو ألمت بنا، لن تدفعنا إلى مغادرة أرضنا، فنحن أبناء هذه الأرض وجذورها الحية وشركاء في تاريخها وحاضرها ومستقبلها، وسنبقى فيها شهودا للإيمان مهما عظمت التحديات وزادت المحن.

وأكدت إيمانها المطلق بأن المجتمع الأردني سيبقى عصيا على كل فكر أسود متطرف، وأن هذه الفعلة المجرمة بعيدة وغريبة عن إسلام البلاد المعتدل، مطالبة رعاياها والمؤمنين جميعا بالثبات والصلاة في هذه اللحظات.