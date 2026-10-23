"المبادرة" تدين العمل الإرهابي الخطير الذي ارتكب في منطقة الكرك

وطن للأنباء: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العمل الإرهابي الخطير الذي ارتكب ضد كنيسة الحمود في منطقة الكرك في الأردن، وعبرت عن تضامنها الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى والمصابين، ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإسنادهم ومحاسبة من قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة، إننا نعبر عن تضامننا الكامل مع شعب الأردن الشقيق ومع أهل محافظة الكرك ضد هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ارتكب والذي لن ينجح في تحقيق أهدافه أو في المس بوحدة الشعب الأردني وتماسكه.