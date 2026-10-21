الاحتلال يخطر بهدم منزل في قرية أم صفا شمال غرب رام الله

وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد العبيات بهدم منزله الواقع في المنطقة الشرقية من القرية، مشيرا إلى أن الاحتلال والمستعمرين يحاصرون المنزل منذ مدة، وأغلقوا الطريق المؤدي إليه ببوابة حديدية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أمهلت المواطن حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتنفيذ قرار الهدم، علما أن المنزل مبني منذ عام 1954.

وتتعرض قرية أم صفا لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، في إطار التضييق على المواطنين وتهديد وجودهم في منازلهم وأراضيهم.